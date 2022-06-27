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В России выявили 2683 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2683 случаев коронавируса за сутки

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 2683 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 421 564. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 27 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3004.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Санкт-Петербурге (238), Москве (212), Подмосковье (148). Меньше всего — в Карачаево-Черкесии (1 случай), Ингушетии, Северной Осетии (по 3 случая).

За прошедшие 24 часа в России из больниц выписали в связи с выздоровлением 2355 человек, это на 13,2 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

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Анна Щербакова
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