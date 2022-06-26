В России зафиксировали 3004 случая коронавируса

За сутки в России зафиксировали 3004 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировали 3004 случая заражения коронавирусом, 55 пациентов скончались, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заболевших составило 3072.

Число выздоровевших увеличилось на 2713, достигнув отметки 17 845 513. При этом впервые с 21 февраля в России количество пациентов, которые вылечились за сутки, оказалось меньше числа выявленных случаев заражения. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Санкт-Петербурге (244), Москве (232) и в Московской области (212).

За все время пандемии в стране зафиксировано 18 418 811 случаев заболевания, скончались 380 892 человека.