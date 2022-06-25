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В России выявили 3072 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3072 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 3072 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 415 877. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 25 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3154.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Петербурге (232), Москве (230) и Московской области (208). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (1 случай), а также в Ненецком округе (1 случай), Северной Осетии и Ингушетии (по 4 случая) .

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1152. За этот же период 3454 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 842 800.

За сутки умер 61 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 837 человек.

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Майя Пономаренко
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