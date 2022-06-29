Воевавший на Украине британский наемник обжаловал смертный приговор

Воевавший на стороне ВСУ британец Пиннер обжаловал смертный приговор в Верховном суде ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) получил кассационную жалобу адвоката подданного Великобритании Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Кассация будет рассмотрена не позднее двух месяцев со дня направления дела в инстанцию Верховного суда ДНР. «Дата кассационного рассмотрения назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию (часть 1 статьи 408 УПК ДНР)», — уточнили в суде.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдались в плен в середине апреля. Их обнаружили в числе морских пехотинцев, сложивших оружие в Мариуполе.

Британцы, а также марокканец Саадун Брагим были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за наемничество и попытку насильственного захвата власти по предварительному сговору. Адвокат одного из осужденных позже заявила, что приговор могут обжаловать и смягчить до пожизненного заключения.