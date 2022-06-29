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Ребенок и семь взрослых пострадали в ДТП с маршруткой в российском регионе

В Уфе при столкновении маршрутки и двух легковых авто пострадали восемь человек

Кадр: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан во «ВКонтакте».

По сообщению ГИБДД, автомобили Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4 столкнулись в Кировском районе Уфы на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Среди пострадавших — несовершеннолетний.

«Водитель Audi и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса. Доставлены в медучреждение три пешехода, среди них 11-летняя девочка. Известно, что маршрутный автобус был без пассажиров в салоне», — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Сотрудники ведомства выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что фура Mercedes на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана протаранила микроавтобус, который перевозил студентов, в результате инцидента погиб один человек, еще 19 пострадали.

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