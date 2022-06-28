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В Дагестане фура протаранила микроавтобус со студентами

Один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусом на трассе в Дагестане

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фура Mercedes на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана протаранила микроавтобус, который перевозил студентов, в результате инцидента погиб один человек, еще 19 пострадали. Об этом рассказала министр здравоохранения республики Татьяна Беляева, передает ТАСС.

Беляева отметила, что пострадавших в ДТП отвезли в больницы Каспийска, Избербаша и Карабудахкента. Медики оценивают состояние двух из них как тяжелое.

По данным Telegram-канала «Изнанка женщины», микроавтобус перевозил из Чечни в Дербент 18 студенток педагогического колледжа. Там девушки должны были получить дипломы об окончании учебного заведения. Прокуратура Дагестана уже организовала проверку по факту случившегося.

Ранее на трассе «Нарва» у деревни Глухово Ломоносовского района Ленинградской области в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси погибли два человека, еще девять пострадали.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Анна Щербакова
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