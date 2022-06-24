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На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек

На трассе в Ленобласти в ДТП с автобусом погибли два человека, еще девять пострадали

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе «Нарва» у деревни Глухово Ломоносовского района Ленинградской области в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, автобус следовал по маршруту ТаллинПетербург, в нем находились 45 человек. При столкновении погибли водитель и одна из пассажирок маршрутного такси.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия начали проводить проверку сотрудники правоохранительных органов совместно с МЧС. Они устанавливают все обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в ДТП с «Камазом» погибли три человека, еще трое детей пострадали.

Авария произошла при хорошей видимости. Правоохранительные органы выясняют точную причину ДТП.

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Анна Щербакова
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