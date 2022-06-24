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На российской трассе в смертельном ДТП с КамАЗом пострадали три ребенка

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с КамАЗом погибли три человека, еще трое детей пострадали

Фото: Прокуратура Краснодарского края

На трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Краснодарского края в ДТП с КамАЗом погибли три человека. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen съехал на обочину и врезался в КамАЗ. Погибли водитель машины, его супруга и ее мать. Пострадали также три ребенка в возрасте 8, 10 и 13 лет — сейчас они находятся в больнице.

«Водитель грузового автомобиля пояснил, что остановился на обочине для проверки датчика уровня масла, вышел из машины, подошел к капоту и приблизительно через три минуты услышал сильный удар с задней стороны», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что авария произошла при хорошей видимости. Правоохранительные органы выясняют точную причину ДТП.

Ранее в Рязанской области на 224-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло массовое смертельное ДТП. В результате столкновения микроавтобуса, пяти легковых автомобилей и грузовика погибли три пассажира автобуса, еще пять человек пострадали.

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Анастасия Шейкина
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