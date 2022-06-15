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На российской трассе произошло массовое смертельное ДТП

Под Рязанью в ДТП с грузовиком, микроавтобусом и пятью машинами погибли 3 человека

Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязанской области на 224-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, на российской трассе столкнулись микроавтобус, пять легковых автомобилей и грузовик. На месте скончались три пассажира автобуса. Пострадали пять человек, среди которых два пассажира автобуса, а также три пассажира легковых автомобилей.

О причинах аварии не сообщается. На место смертельного ДТП выехали сотрудники регионального управления МВД — они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье на трассе А-107 столкнулись шесть машин, в результате аварии погиб человек, еще один пострадал. Предварительные причины аварии не назывались.

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Анастасия Шейкина
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