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Из-за дефицита запчастей в России сервисы стали разбирать электронику

«Ъ»: сервисы по ремонту стали разбирать новые гаджеты из-за дефицита запчастей в России

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Из-за дефицита компонентов для ремонта смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники российские сервисы по ремонту вынуждены разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Ранее некоторые производители перестали поставлять свои устройства и запчасти на территорию России, среди них оказались Apple, Samsung, Dell, Asus и другие. Осложняет все и параллельный импорт, отмечает издание. Из-за новых схем поставок могут увеличиться сроки гарантийного обслуживания электроники.

«Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС — например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах», — объяснил источник на рынке. Дистрибуторы станут отправлять технику для ремонта в одну из этих стран, что как минимум вдвое увеличит сроки, пояснил он.

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При этом, например, на технику Acer, ввезенную с помощью параллельного импорта, гарантии не будет, все обязательства несет импортер или продавец, рассказал гендиректор компании в России Дмитрий Кравченко. По данным онлайн-сервиса по поиску специалистов «Профи», цена ремонта смартфонов во втором квартале взлетела на 11 процентов по сравнению с прошлым годом.

Дмитрий Виноградов, глава дистрибьютора Merlion, занимающегося продажей брендов Apple, Samsung и другой техники в России, ранее предсказал скорое снижение цен на технику, но исключил их возвращение на докризисный уровень.

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Платон Щукин
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