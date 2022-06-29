Продавец Apple и Samsung назвал срок снижения цен на технику в России

Глава Merlion исключил возвращение цен на технику в России на докризисный уровень

Глава дистрибьютора Merlion, занимающегося продажей брендов Apple, Samsung и другой техники в России, Дмитрий Виноградов в интервью РБК предсказал скорое снижение цен на технику, однако исключил их возвращение на докризисный уровень. Он также назвал срок удешевления товаров — их стоимость может упасть уже в третьем квартале года.

По мнению Виноградова, падения цен стоит ожидать благодаря уменьшению курса доллара и ставки Центробанка. Вместе с тем глава Merlion объяснил, что недавно ушедшие из России зарубежные вендоры поддерживали низкие цены на технику, так как боролись за долю рынка и устраивали различные маркетинговые акции. «Сейчас этого давления и борьбы за долю нет, поэтому, скорее всего, цены станут несколько выше, чем в среднем по Европе, но не драматически», — ожидает Виноградов.

Он добавил, что возвращение цен на уровень до 24 февраля маловероятно из-за нарушений логистики и высоких ставок кредитования в банках. После начала спецоперации многие производители заявили об окончательном или временном уходе с рынка. Кроме того, с тех пор стал недоступен некогда очень активный транзит через Европу продукции из Юго-Восточной Азии и Китая. «То, что раньше доставлялось морем через Европу, теперь едет напрямую в Россию через Дальний Восток, а дальше — железной дорогой», — рассказал глава Merlion.

В начале июня в России также было зафиксировано снижение ассортимента товаров из категорий электроники и бытовой техники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. Участники рынка уточнили, что по торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко спрогнозировал, что с легализацией параллельного импорта произойдет «выравнивание цены» на технику для конечного потребителя.

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