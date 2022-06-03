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В России зафиксировали сокращение ассортимента бытовой техники и электроники

Ретейлеры зафиксировали снижение ассортимента электроники и бытовой техники в России

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России ретейлеры зафиксировали снижение ассортимента товаров из категорий электроника и бытовая техника. Это происходит на фоне заявлений ряда зарубежных компаний о сворачивании своего бизнеса в стране, а также из-за логистических сложностей при поставках комплектующих. Об этом сообщает РБК.

Участники рынка уточнили, что по торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Что касается именно товаров, то максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды. Речь идет о смартфонах, телевизорах, посудомоечных машинах, встраиваемых холодильниках и духовых шкафах.

После ухода известных зарубежных брендов с российского рынка, ретейлеры начали завозить в страну «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, который подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».

Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию в начале мая. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.

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Платон Щукин
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