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В США купят меньше палубных истребителей F-35C

19FortyFive: ВМС США купят меньше истребителей F-35C в 2023 финансовом году

Фото: Lockheed Martin / Getty Images

В 2023 финансовом году Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов купят меньше палубных истребителей пятого поколения F-35C Lightning II, чем производитель планировал выпустить. В публикации 19FortyFive оценили решение ВМС США.

Компания Lockheed Martin, которая производит F-35, работает над восстановлением темпов поставок истребителей в войска. Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 выпуск самолетов сократился. Производитель планирует к 2025 году восстановить прежние объемы выпуска F-35.

ВМС США в 2023 финансовом году закажут меньше самолетов, чем компания Lockheed Martin планировала выпустить в рамках плана по восстановлению темпов производства. Издание отмечает, что решение о сокращении закупок самолетов может привести к дополнительным расходам в будущем, поскольку самолет «не имеет себе равных».

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F-35C отличается от базовой версии истребителя увеличенной площадью крыла и хвостового оперения, что позволяет маневрировать на небольших скоростях. Также такое крыло снижает посадочную скорость F-35C. Самолет может взлетать с палубы авианосца с помощью паровой катапульты и электромагнитной системы запуска Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS).

Ранее в материале 19FortyFive рассказали о «режиме зверя» истребителя F-35. В этой конфигурации самолет может нести почти десять тонн боевой нагрузки.

Синдром отмены: Россия
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Даниил Иринин
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