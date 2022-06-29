Мужчина из России выслал террористам три тысячи рублей и получил девять лет

Суд приговорил к 9 годам мужчину, который из Волгограда перевел ИГ три тысячи рублей

Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы уроженца Таджикистана Файзали Халимхонова за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в среду, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме. Он признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Суд установил, что Халимхонов, находившийся в Волгограде, перечислил три тысячи рублей на счет банковской карты, реквизиты которой ему дал участник ИГ.

Ранее сообщалось, что военный суд приговорил гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за финансирование ИГ. В 2021 году его задержали сотрудники ФСБ. В ходе следствия выяснилось, что он вербовал боевиков и отправлял их в лагеря террористической организации на территории Афганистана и Пакистана.