Поджог назвали вероятной причиной мощного пожара на юге Москвы

Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве мог произойти из-за поджога

Крупный пожар на юге Москвы в районе Каширского шоссе мог произойти из-за поджога. Вероятную причину назвал РИА Новости источник в столичных правоохранительных органах.

Столб дыма от мощного пожара видно из разных районов юга столицы: его наблюдают очевидцы со станций метро «Пражская», «Кантемировская», «Тульская», передают корреспонденты «Ленты.ру». В сети появились кадры с места возгорания.

Изначально МЧС сообщило о «загорании мусора» на открытой площадке и двух металлических ангаров по адресу Каширское шоссе, 17, корпус 5, строение 3. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, однако после перехода огня на ангары она резко выросла и составила 2000 квадратных метров.

2000 квадратных метров составила площадь пожара на юге Москвы

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, однако после локализации его понизили. По словам источника ТАСС в экстренных службах, после перехода огня на ангары произошло «два хлопка».

Для тушения огня привлекли авиацию — вертолет Ка-32. Работа осложняется высокой загрузкой ангаров. Также сотрудники МЧС пытаются защитить от огня стоящее рядом производственное здание.

Версия о поджоге проверяется

О поджоге сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Москвы.

«Предварительно, пожар возник из-за поджога», — сказал собеседник агентства.

При этом источник ТАСС в экстренных службах заявил, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем, и опроверг сообщения о поджоге.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет, угрозы ближайшим жилым домам тоже. Движение на Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе ограничено до двух полос.