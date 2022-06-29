Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Челябинской области отреставрировали чугунный фонтан конца XVIII века

В Кыштыме провели реконструкцию чугунного фонтана, построенного в конце XVIII века

Фото: Ирина Фадюшина / Хорошие Новости

В Челябинской области провели реконструкцию чугунного фонтана, построенного в конце XVIII века. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что в Кыштыме отреставрировали конструкцию, которая работает за счет естественного перепада воды, как в римских акведуках и в знаменитых фонтанах Петергофа. Рабочие переоборудовали объект с учетом современных технических требований и перекрасили в синий цвет. Открыть достопримечательность планируют 1 июля в День архитектора.

«Когда проводили научную экспертизу, дошли до того слоя, который был не черным, а сине-зеленым. Скорее всего, в краску добавлялся малахит. Поэтому и был выбран такой цвет», — уточнила директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина.

Согласно материалу, строители также провели благоустройство территории вокруг фонтана. В частности, отремонтировали фонари с газовыми лампами, которые будут освещать парк в ночное время.

В мае появилась информация о том, что в Дербенте появится самый большой фонтан в России. Объект установят в парке имени Низами Гянджеви, он будет представлять собой двухъярусный комплекс с лабиринтами и водным экраном для трансляции изображений и светомузыкального шоу. Его площадь составит пять тысяч квадратных метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине
Российскую блогершу объявили в розыск
СКР возбудил дело в отношении военного ВСУ после расстрела мирного жителя
Причиной мощного пожара на юге Москвы мог стать поджог
Дакота Джонсон рассказала о разногласиях на съемках «Пятидесяти оттенков серого»
Москвичей предупредили о новой волне жары
Для тушения мощного пожара на юге Москвы привлекли авиацию
Названы способы отдохнуть на заграничных курортах дешевле 100 тысяч рублей
Евросоюз призвали защитить свое население от последствий антироссийских санкций
Подруги невесты испортили ее свадьбу своим внешним видом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.