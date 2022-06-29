В Челябинской области отреставрировали чугунный фонтан конца XVIII века

В Кыштыме провели реконструкцию чугунного фонтана, построенного в конце XVIII века

В Челябинской области провели реконструкцию чугунного фонтана, построенного в конце XVIII века. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что в Кыштыме отреставрировали конструкцию, которая работает за счет естественного перепада воды, как в римских акведуках и в знаменитых фонтанах Петергофа. Рабочие переоборудовали объект с учетом современных технических требований и перекрасили в синий цвет. Открыть достопримечательность планируют 1 июля в День архитектора.

«Когда проводили научную экспертизу, дошли до того слоя, который был не черным, а сине-зеленым. Скорее всего, в краску добавлялся малахит. Поэтому и был выбран такой цвет», — уточнила директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина.

Согласно материалу, строители также провели благоустройство территории вокруг фонтана. В частности, отремонтировали фонари с газовыми лампами, которые будут освещать парк в ночное время.

В мае появилась информация о том, что в Дербенте появится самый большой фонтан в России. Объект установят в парке имени Низами Гянджеви, он будет представлять собой двухъярусный комплекс с лабиринтами и водным экраном для трансляции изображений и светомузыкального шоу. Его площадь составит пять тысяч квадратных метров.