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Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля

Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля в среднем на 4 процента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Тарифы на услуги ЖКХ, а именно электричество, холодную и горячую воду, газ, отопление и водоотведение, вырастут в России с 1 июля в среднем на 4 процента. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Так, к примеру, в Москве они станут больше на 6 процентов, в Пензенской области — на 3,4 процента, а в Татарстане — более чем на 6 процентов», — предупредил он.

Больше всего, по словам депутата, тарифы на ЖХК вырастут в Чечне — на 6,54 процента, в Санкт-Петербурге — на 6,3 процента, в Севастополе, Крыму и Татарстане — на 6,2 процента, в Москве, Дагестане и Якутии — на 6 процентов.

«Процент тарифа рассчитывается на уровне субъекта России. Зачастую пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, индексацией зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ. Повышение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов. Предельные значения, за которые региональные власти заходить не должны, были утверждены правительством 30 октября 2021 года», — поделился Якубовский.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт в России начнут проводить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

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Екатерина Смирная
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