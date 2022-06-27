Капитальный ремонт начнут оплачивать из «главной кубышки» России

Средства на капитальный ремонт начнут выделять из Фонда национального благосостояния

В России начнут проводить капитальный ремонт за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), называемого «главной кубышкой» страны. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ее слова передает News.ru.

«По моим сведениям, даже из Фонда национального благосостояния будут выделяться средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры», — заявила Хованская. Депутат добавила, что федеральный бюджет поможет регионам выполнить программу в запланированных объемах в условиях тяжелой экономической ситуации.

В 2012 году стартовала программа капремонта, в рамках которой работы проводятся на взносы собственников. Однако с момента ее запуска число аварийных домов не уменьшилось — депутаты считают, что это связано с отсутствием достоверной информации о техническом состоянии многоквартирных домов, что приводит к ошибкам при составлении планов ремонта.

Ранее в июне в Госдуме предложили формировать очередь на капитальный ремонт в зависимости от состояния домов. Новый закон позволит эффективнее использовать средства собственников, которые затрачиваются на ремонт общедомового имущества.