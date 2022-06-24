Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Формировать очередь на капремонт предложили по-новому

В Госдуме предложили формировать очередь на капремонт в зависимости от состояния домов

Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Формировать очередь на проведение капремонта в домах россиян предложили по-новому — в зависимости от состояния имущества общего пользования в здании. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет «Российская газета».

Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Парламентарий пояснил, что сейчас планы проведения капремонта составляют без учета технического состояния построек. В законопроекте предложили исправить этот недочет, прописав процедуру технического обследования домов — требования к ней должно установить правительство.

Как уточнили создатели законопроекта, решение об обследовании многоквартирного дома смогут принимать региональные власти или собственники помещений. Депутаты убеждены, что новый закон позволит эффективнее использовать средства, которые платят собственники за капремонт общедомового имущества.

Программа капремонта стартовала в 2012 году, ее цель — не допустить обветшания жилищного фонда. С собственников стали брать взносы. Однако, согласно статистике, приведенной в профильном комитете, число аварийных домов не уменьшилось — сейчас таковыми признаны порядка 19 миллионов квадратных метров жилья. Причину сложившейся ситуации депутаты видят в том числе в отсутствии достоверной информации о техническом состоянии многоквартирных домов, что приводит к ошибкам при составлении планов текущего и капитального ремонта.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»
В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой
Кару Делевинь подняли на смех за нелепую походку на подиуме
В России объяснили название самолета Checkmate
Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети
Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи
Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия
В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Россиянам дали совет по защите от солнца
Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.