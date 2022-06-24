Формировать очередь на капремонт предложили по-новому

В Госдуме предложили формировать очередь на капремонт в зависимости от состояния домов

Формировать очередь на проведение капремонта в домах россиян предложили по-новому — в зависимости от состояния имущества общего пользования в здании. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет «Российская газета».

Автором инициативы выступил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Парламентарий пояснил, что сейчас планы проведения капремонта составляют без учета технического состояния построек. В законопроекте предложили исправить этот недочет, прописав процедуру технического обследования домов — требования к ней должно установить правительство.

Как уточнили создатели законопроекта, решение об обследовании многоквартирного дома смогут принимать региональные власти или собственники помещений. Депутаты убеждены, что новый закон позволит эффективнее использовать средства, которые платят собственники за капремонт общедомового имущества.

Программа капремонта стартовала в 2012 году, ее цель — не допустить обветшания жилищного фонда. С собственников стали брать взносы. Однако, согласно статистике, приведенной в профильном комитете, число аварийных домов не уменьшилось — сейчас таковыми признаны порядка 19 миллионов квадратных метров жилья. Причину сложившейся ситуации депутаты видят в том числе в отсутствии достоверной информации о техническом состоянии многоквартирных домов, что приводит к ошибкам при составлении планов текущего и капитального ремонта.