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В российском городе заметили голубя с крестом

Голубь с крестом в Сургуте попал на видео

Жители Сургута сняли на видео голубя с крестом. Кадры появились в Telegram-канале Mash.

По словам журналистов, птица разгуливала по парку «За Саймой». «Местные говорят, что рядом есть храм, а самую православную птицу заметили еще в начале мая. Держат в курсе — голубь до сих пор жив», — говорится в сообщении.

Жительница города Ноттингем, графство Ноттингемшир, Великобритания, познакомилась в пабе с голубем, забрала его домой и сделала своим питомцем.
Ханна Холл пришла в пивной сад вместе с компанией друзей, и к их столику подошел любопытный голубь.

Варвара Кошечкина
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