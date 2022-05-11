Женщина познакомилась в пивной с голубем и забрала его домой

Nottinghamshire Live: женщина познакомилась в баре с голубем и сделала его своим питомцем

Жительница города Ноттингем, графство Ноттингемшир, Великобритания, познакомилась в пабе с голубем, забрала его домой и сделала своим питомцем. Об этом сообщает Nottinghamshire Live.

Ханна Холл пришла в пивной сад вместе с компанией друзей, и к их столику подошел любопытный голубь. Одна из подруг женщины боится птиц, поэтому Холл предложила ей поменяться местами. После этого птица запрыгнула на нее и присоединилась к компании.

Голубь просидел на коленях у Холл три с половиной часа и под конец почти залез к ней под куртку. К женщине подошел сотрудник бара, который сообщил ей, что до этого с голубем плохо обращались другие посетители. После этого группа девушек пришла в паб и спросила, не видел ли кто-нибудь голубя. Холл сообщила им, что птица у нее.

«Они сказали, что не могут поверить в то, что он у меня. До этого он был в другом баре, где какие-то студенты подбрасывали его в воздух, чтобы он взлетел. Им казалось, что это смешно. Эти девочки пожалели птицу и вынесли ее из бара в более тихое место», — пояснила англичанка.

Когда Холл забирала голубя домой, она даже не знала, выживет ли ее новый друг. Однако теперь он становится все крепче и здоровее. Несмотря на то что женщина давала голубю возможность улететь, птица предпочла остаться с ней.

«Между нами установилась настоящая связь. Я собираюсь отнести голубя к ветеринару, чтобы узнать его пол и проверить состояние здоровья», — сказала она.

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