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Напавшего с ножом на сына россиянина отправили на принудительное лечение

Напавшего с ножом на двухлетнего сына россиянина отправили на принудительное лечение

Фото: Shutterstock

Напавшего с ножом на двухлетнего сына россиянина отправили на принудительное лечение — экспертиза показала, что у жителя Абакана в момент совершения преступления было психическое расстройство. Он не осознавал фактический характер своих действий. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 июня, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, инцидент произошел в феврале. После того, как 24-летняя женщина пришла вместе с сыном в гости к бывшему мужу, мужчина вышел покурить на лестничную клетку, а когда вернулся, то начал вести себя нервно, неожиданно схватил нож и нанес ребенку два удара в грудь.

Матери удалось вырвать малыша и выбежать из квартиры, после чего она обратилась за помощью к соседям. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Его состояние было тяжелым, однако жизнь была вне опасности. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на жизнь малолетнего»). Выяснилось, что в момент нападения он был в состоянии наркотического опьянения.

Проведенная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у фигуранта временное психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому в настоящее время уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

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Леонид Микуляк
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