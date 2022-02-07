Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина задержали за нападение с ножом на двухлетнего сына

В Абакане наркоман ударил ножом в грудь двухлетнего сына, пришедшего в гости с матерью

Фото: СК РФ

В Республике Хакасия за нападение с ножом на двухлетнего сына задержан 27-летний россиянин. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел днем 5 февраля после того, как 24-летняя женщина пришла вместе с сыном в гости к бывшему мужу в городе Абакан. Мужчина вышел покурить на лестничную клетку, а когда вернулся, то начал вести себя нервно, неожиданно схватил нож и нанес ребенку два удара в грудь.

Матери удалось вырвать малыша и выбежать из квартиры, после чего она обратилась за помощью к соседям. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Его состояние тяжелое, но жизнь вне опасности. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье 105 («Покушение на жизнь малолетнего») УК РФ. Выяснилось, что в момент нападения он был в состоянии наркотического опьянения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Путина и Макрона в Кремле
Путин обратился к Макрону на «ты» при обсуждении Украины
Россиянина задержали за нападение с ножом на двухлетнего сына
Впервые создан нейронный имплант для лечения паралича
Samsung начнет делать смартфоны из рыболовных сетей
Китай сорвал торговую сделку после «войны» с США
Женщина пережила смерть матери и стала успешной фитнес-моделью в 52 года
В России разрешили провести клинические исследования «КовиВака» с участием детей
Семья засудила похоронное бюро из-за возможных проблем в загробной жизни бабушки
Стало известно об издевательствах и унижениях в администрации Байдена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.