Россиянина задержали за нападение с ножом на двухлетнего сына

В Республике Хакасия за нападение с ножом на двухлетнего сына задержан 27-летний россиянин. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел днем 5 февраля после того, как 24-летняя женщина пришла вместе с сыном в гости к бывшему мужу в городе Абакан. Мужчина вышел покурить на лестничную клетку, а когда вернулся, то начал вести себя нервно, неожиданно схватил нож и нанес ребенку два удара в грудь.

Матери удалось вырвать малыша и выбежать из квартиры, после чего она обратилась за помощью к соседям. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Его состояние тяжелое, но жизнь вне опасности. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье 105 («Покушение на жизнь малолетнего») УК РФ. Выяснилось, что в момент нападения он был в состоянии наркотического опьянения.