Психолог объяснил причину веры в гороскопы у многих россиян

Психолог Зберовский: астрологическим прогнозам доверяют только безответственные люди

Многим людям нравится сверять свою жизнь с положением звезд на небе, поскольку они не хотят нести ответственность за собственные поступки, считает психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский. В интервью для «360» он назвал причину, по которой многие россияне верят в гороскопы.

По его мнению, на протяжении всей истории астрологические прогнозы только доказывали свою несостоятельность, поэтому доверять астрологам сейчас могут только безответственные люди. «Гороскопы создавали для огромного числа разных политиков, государственных деятелей, многие из которых закончили свои дни поражениями, а то и гибелью в тех ситуациях, в тех сражениях, где они по гороскопам были обречены на полный успех», — заявил специалист.

По мнению Зберовского, реальное влияние на жизнь человека оказывают не звезды, а генетика, точнее, та наследственная информация, которая досталась от родителей. «И, конечно, особенности личной траектории — книги, которые он читал, среда, в которой находился. Именно это делает нас глубокими индивидуальностями, а вовсе не звезды», — объяснил эксперт.

Основная причина, по которой сомнительным предсказаниям все еще доверяют, по словам Зберовского, одна — нежелание брать ответственность за происходящее. «Получается: „Не виноватая я, так звезды сложились в день моего рождения“. Гороскопы позволяют человеку, который ленится разбираться в себе или брать на себя ответственность, очень удачно уйти от этой ответственности», — заявил специалист. В заключение он посоветовал людям больше изучать генетику, психологию и медицину, чтобы разумными способами объяснять события вокруг.

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