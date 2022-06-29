Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог объяснил причину веры в гороскопы у многих россиян

Психолог Зберовский: астрологическим прогнозам доверяют только безответственные люди

Фото: Shutterstock

Многим людям нравится сверять свою жизнь с положением звезд на небе, поскольку они не хотят нести ответственность за собственные поступки, считает психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский. В интервью для «360» он назвал причину, по которой многие россияне верят в гороскопы.

По его мнению, на протяжении всей истории астрологические прогнозы только доказывали свою несостоятельность, поэтому доверять астрологам сейчас могут только безответственные люди. «Гороскопы создавали для огромного числа разных политиков, государственных деятелей, многие из которых закончили свои дни поражениями, а то и гибелью в тех ситуациях, в тех сражениях, где они по гороскопам были обречены на полный успех», — заявил специалист.

По мнению Зберовского, реальное влияние на жизнь человека оказывают не звезды, а генетика, точнее, та наследственная информация, которая досталась от родителей. «И, конечно, особенности личной траектории — книги, которые он читал, среда, в которой находился. Именно это делает нас глубокими индивидуальностями, а вовсе не звезды», — объяснил эксперт.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
«Мне становилось все хуже» Из-за редкого синдрома россияне лишаются сил, работы и жилья. Как с ним связан коронавирус?
«Мне становилось все хуже»Из-за редкого синдрома россияне лишаются сил, работы и жилья. Как с ним связан коронавирус?
14 апреля 2022

Основная причина, по которой сомнительным предсказаниям все еще доверяют, по словам Зберовского, одна — нежелание брать ответственность за происходящее. «Получается: „Не виноватая я, так звезды сложились в день моего рождения“. Гороскопы позволяют человеку, который ленится разбираться в себе или брать на себя ответственность, очень удачно уйти от этой ответственности», — заявил специалист. В заключение он посоветовал людям больше изучать генетику, психологию и медицину, чтобы разумными способами объяснять события вокруг.

Ранее психотерапевт назвала действенные способы пережить трудные времена без тревоги. По ее словам, в тяжелые периоды важно больше заботиться о себе и хорошо спать.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля
США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
Психолог объяснил причину веры в гороскопы у многих россиян
Издание лауреата Нобелевской премии закрыли
В Гааге арестовали российскую водку
Россияне забронировали отели Краснодарского края на пять месяцев вперед
Прокуратура потребовала посадить российского оперного певца на 11 лет
После жесткой посадки Ми-8 в Якутии возбудили уголовное дело
НАТО создаст дивизию для защиты Эстонии
Россиянам раскрыли секрет роста числа подписчиков в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.