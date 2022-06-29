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Производство iPhone 14 стартовало

SCMP: Foxconn наняла дополнительных сотрудников для запуска производства iPhone 14

Фото: Wang Yishu / Globallookpress.com

Компания Apple запустила производство новых смартфонов. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

Как стало известно источникам, крупнейший партнер Apple в Китае — компания Foxconn — наняла дополнительных сотрудников. Считается, что наем новых работников связан со стартом производства смартфонов серии iPhone 14. Сборку девайсов начнут в производственном комплексе компании в Чжэнчжоу.

Также авторы SCMP выяснили, что Foxconn заметно увеличила размер заработной платы, которую будет получать сотрудник на сборочной линии. При заключении договора сроком более четырех месяцев специалист получит 9000 юаней, или около 73 тысяч рублей в месяц.

По словам журналистов, обычно Foxconn каждое лето проводит дополнительный наем сотрудников и устанавливает премии, чтобы те помогли выполнить заказ Apple. На долю китайской корпорации приходится около 80 процентов всех выпущенных iPhone. Ожидается, что этой осенью Apple представит четыре модели смартфонов.

В конце мая источники The Wall Street Journal рассказали, что Apple увеличит производство техники за пределами Китая из-за проблем. В американской компании недовольны ограничениями, введенными властями региона из-за новых вспышек коронавируса.

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Андрей Ставицкий
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