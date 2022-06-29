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Пара россиян отдохнула в Крыму за 125 тысяч рублей и рассказала о тратах

Авторы блога на «Яндекс.Дзен» рассказали о 10-дневном отдыхе в Крыму за 125 тысяч рублей

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Российские тревел-блогеры побывали в Крыму и описали стоимость отдыха фразой «как в Доминикане». О своих тратах пара рассказала в личном блоге «Интересные путешествия» на «Яндекс.Дзен».

Туристы провели на полуострове 10 дней — вся поездка обошлась им в 125 тысяч рублей. По словам авторов блога, такая сумма сопоставима с турами в Доминикану или Занзибар. «Отдых в ОАЭ или Таиланде нам выходил дешевле. Могу сказать, что это скорее всего самое дороге наше путешествие. А посетили мы 25 стран», — отметили они.

Так, перелет туда-обратно из Калининграда с учетом багажа стоил 40 тысяч рублей, еще 30 тысяч рублей ушло на проживание. Путешественники уточнили, что во время поездки останавливались в разных городах — за одну ночь они платили в среднем по три тысячи рублей.

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Еще 15 тысяч рублей россияне заплатили за такси. «Передвигались все это время на такси, так что на поездки вышла круглая сумма. Вообще такси в Крыму это отдельная история. Цены космос, заказать сверхсложно, особенно на дальние расстояния», — рассказали блогеры.

Питание в общественных местах (от бюджетных столовых до дорогих ресторанов) обошлось в 30 тысяч рублей. На входные билеты и прочие мелкие расходы ушло еще 10 тысяч рублей.

Ранее в июне Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности купания на южном берегу Крыма. В ведомстве пояснили, что из-за обильных осадков качество морской воды у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах «может не отвечать нормативным показателям».

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Мария Гейн
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