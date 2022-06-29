Самолет российской авиакомпании задержали в Казахстане

Таможенная служба Казахстана задержала самолет «Волга-Днепр» из-за отсутствия документов

Самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» задержали в Нур-Султане из-за отсутствия таможенных документов. Об этом сообщает «Sputnik».

Как отмечает издание со ссылкой на комитет госдоходов Минфина, воздушное судно было задержано в воскресенье, 26 июня, в казахстанской столице из-за нарушения законодательства. Так, экипаж самолета вовремя не предоставил сотрудникам таможенной службы необходимые документы.

«Поэтому в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье 538 "Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений" Кодекса Казахстана "Об административных правонарушениях". Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (61 260 тенге)», — говорится в сообщении.

Представители авиакомпании согласились с нарушением. В ведомстве уточнили, что самолет был выпущен после «привлечения к административной ответственности и выполнения всех таможенных операций». Отмечается, что данный случай является обычным в сфере таможенного администрирования и не имеет политической подоплеки.

Ранее в апреле самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали в киргизском Оше по неизвестным причинам. По данным киргизских СМИ, задержка рейса произошла из-за проверки сертификата летной годности.