Российский самолет задержали в Киргизии по неизвестным причинам

Самолет «Уральских авиалиний» задержали в киргизском Оше

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали в киргизском Оше по неизвестным причинам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Манас».

Отмечается, что самолет прибыл в Ош из Минеральных Вод. По словам представителя пресс-службы авиагавани, причины задержки обратного рейса неизвестны. Лайнер, который должен был вылететь в 16:05 по местному времени, до сих пор стоит в киргизском аэропорту — на борту находятся около 150 пассажиров и членов экипажа.

Издание со ссылкой на киргизские СМИ сообщает, что причиной задержки рейса является проверка сертификата летной годности. Российский перевозчик отказался комментировать ситуацию.

Ранее в марте самолет «Уральских авиалиний» Airbus А319, прилетевший из Красноярска, задержали в Дубае. В пресс-службе авиакомпании прокомментировали, что авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов проводили проверку документов.