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Психолог рассказала о методах примирения младшего и старшего ребенка

Психолог Паредес: в конфликте между детьми взрослый должен сохранять нейтралитет

Фото: Shutterstock

Если младший и старший ребенок ругаются, родитель не должен вставать на сторону одного из них, заявила психолог Элина Паредес, автор книги «Большая мама: как быть в ладу с ребенком и все успевать». О методах помирить детей она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ссоры — это нормально и важно

Эксперт отметила, что отношения между братьями и сестрами имеют такое же большое значение, как и детско-родительские, поэтому во время примирения детей взрослому нужно сохранять нейтралитет, принимать факт ссоры и осознавать, что для детей это настоящий серьезный конфликт, даже если речь идет о чем-то, на взгляд взрослого, несущественном.

Ссоры — это нормальная составляющая отношений братьев и сестер, успокаивает Паредес: в них дети учатся находить решения и строить диалог. «Когда отношения живые, то они развиваются спонтанно, и в них может происходить разное. И родителю важно принять это и направлять детей по пути цивилизованного решения конфликтов», — призвала психолог.

Психолог добавила, что дети часто беспокоятся о том, что они недостаточно хороши для своих родителей. Этот страх двигает к попыткам утвердиться за счет брата или сестры и показать себя с лучшей стороны, что также приводит к конфликтам.

«Если родитель активно включается в детский конфликт, то он теряет свою позицию "взрослого". Он должен придерживаться нейтральной стороны и позволять детям почувствовать ответственность за отношения и попробовать в них разобраться», — уточнила психолог, отметив, что этот метод не подходит для детей младшего возраста.

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Что могут сделать родители?

Немалую роль в том, чтобы дети подружились и не конфликтовали, играет укрепление отношений за счет схожести детей и одинаковой значимости их потребностей, подчеркнула Паредес. По ее словам, не лишним будет иногда повторять: «Катя, у тебя носик, как у Вовы, как же вы похожи», «Вы оба любите плавать, и у вас так классно получается» или: «Я знаю, Ксюша хочет поиграть в прятки, а Вадим — пойти в кино. Но я купила билеты на утренний сеанс, поэтому давайте сначала сходим в кино, а после поиграем в прятки и поедим мороженое».

Родители, продолжает она, обязаны определить список правил, которые дети не должны нарушать: не обзывать, не драться и другое. «Конечно, правила не будут работать сразу. Здесь надо постоянно транслировать их детям: каждый раз повторять и ждать, когда они их поймут. Это произойдет, поверьте», — говорит специалист.

Паредес добавила, что у детей должна быть возможность выразить накопившиеся за день эмоции. Для этого родители обязаны интересоваться делами ребенка, давать возможность поплакать или выговориться, а также всегда быть на стороне сына или дочери, если они конфликтуют с кем-то вне семьи.

«Конкретно в моей семье существует практика семейных советов. Это отличная возможность поговорить с детьми о том, что между ними случилось, вне негатива и осуждения», — поделилась психолог личным опытом.

Ранее Элина Паредес рассказала, как приучить ребенка к детскому саду. По словам психолога, ребенок должен полюбить воспитателя, а дома о детском саде должны говорить только хорошее.

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Вера Владзиевская
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