В Кисловодске пройдет велопарад в ретро-нарядах

В Кисловодске 2 июля пройдет заезд на велосипедах в ретро-нарядах «Леди на велосипеде»

В субботу, 2 июля, в Кисловодске пройдет парад «Леди на велосипеде» в ретро-нарядах. Об этом пишет «Интерфакс».

Участие в параде смогут принять жительницы и гостьи курортного города в одежде в стиле 1950-1960 годов — велосипедистки проедут вокруг цветников Курортного бульвара. Жюри будет оценивать костюмы конкурсанток, их спутников (при наличии), знания правил дорожного движения и технику езды.

«Выберем самую стильную велосипедистку Кисловодска. Решение провести парад не случайное. Этот вид спорта популярен в нашем городе», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По словам Моисеева, в Национальном городском парке оборудовано более 35 километров велодорожек. Власти планируют проложить дорожки и в других частях Кисловодска.

Ранее сообщалось, что в Казани в пятницу, 24 июня стартует велозаезд для особенных детей «Наперегонки со счастьем». Участников мероприятия ждет особая программа с угощениями и аниматорами — каждый ребенок получит стартовый пакет, диплом и медаль. Также организаторы подготовили сюрпризы для всех гостей.