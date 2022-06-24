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В Казани пройдет велозаезд для особенных детей

Велозаезд для особенных детей «Наперегонки со счастьем» стартует в Казани 24 июня

Фото: Татар-информ

В Казани в пятницу, 24 июня стартует велозаезд для особенных детей «Наперегонки со счастьем». Как уточняет KP.RU, мероприятие будет проходить на территории Горкинско-Ометьевского леса.

Организаторы подготовили для участников мероприятия особую программу с угощениями и аниматорами. «Каждый участник получит стартовый пакет, диплом участника и медаль, так же всех ждут сюрпризы», — рассказали они.

Отмечается, что мероприятие проводится уже в шестой раз. Старт первому заезду будет дан в 10:00, регистрация проводится с 9 часов утра. Гости, у которых нет специального велосипеда, могут взять его напрокат в порядке живой очереди.

Ранее сообщалось, что в Челябинске стартовал XIII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» — мероприятие открылось премьерой спектакля «Корсар».

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Варвара Кошечкина
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