Назван критичный для России курс доллара

Экономист Баженов назвал курс в 30 рублей за доллар и ниже критичным для экспортеров

Курс в 30 рублей за доллар и ниже станет критичным для России и российских экспортеров, сделав торговлю практически невыгодной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он добавил, что курс может быть восстановлен за счет роста импорта. Тем не менее на данный момент его динамика может быть любой.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных торговой площадки. Аналитики и экономисты утверждают, что укрепление рубля крайне негативно сказывается на российском экспорте.

Критичные отметки

«Если доллар упадет ниже 30, это окажется очень неприятно для экспортеров, поскольку будет означать снижение рублевой стоимости барреля нефти, — объяснил Баженов. — Учитывая, что экспорт нефтепродуктов сегодня в целом затруднен, а в долгосрочной перспективе будут наблюдаться еще более существенные проблемы, то любое укрепления рубля — это довольно болезненная история для всех экспортоориентированных предприятий».

Падение рубля до указанных отметок аналитик считает возможным в случае отсутствия спекулятивного инвестиционного спроса на валюту, а также в случае увеличения экспорта при отсутствии восстановления или даже падения импорта.

«Восстановление импорта — история очень непростая: сальдо за счет текущих операций влияет на курс, но и курс влияет на сальдо. То есть крепкий рубль и премии за импорт однозначно будут стимулировать его восстановление. Скоро начнут заканчиваться товарные запасы, сформированные до начала текущих событий, это спровоцирует потребность в восстановлении, и премии на импорт возрастут», — убежден экономист.

Конечно, прежних объемов импорта мы все равно не достигнем, но можем увидеть его существенное восстановление Григорий Баженов экономист

По его прогнозам, в 2023-2024 годах экспорт продолжит снижаться, а импорт восстановится до нормальных значений, что может привести и к восстановлению курса доллара. Тем не менее на ввоз товаров в страну могут повлиять санкции, введенные США и ЕС.

«Вопрос в том, насколько будут следовать этим ограничениям другие страны, пока занявшие выжидательную позицию. Если премии за импорт окажутся выше потенциальных издержек от рисков вторичных санкций, товарооборот начнет восстанавливаться. В любом случае в скором времени мы увидим, насколько это работоспособная история», — подытожил Баженов.

Способы восстановления курса

Другим вариантом восстановления курса экономист считает проведение интервенции с целью повышения спроса на валюту со стороны Минфина или других организаций. Увеличение спроса приведет к ослаблению рубля, именно эту меру предлагает министр финансов России Антон Силуанов.

«Общей позиции на этот счет в экономическом блоке пока нет. Сверхдоходы от экспорта углеводородов, которые удалось получить, планируется использовать для финансирования текущих госрасходов. К тому же глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что искусственное влияние на курс спровоцирует трудности в проведении независимой денежно-кредитной политики и будет искажать ситуацию в части развертывания проектов экспортеров и импортеров», — рассказал аналитик.

Он также напомнил, что текущий курс выгоден в качестве подспорья для премирования импорта. Его ослабление приведет к подорожанию ввозимых товаров и стимулированию инфляции.

В любом случае, дискуссия на этот счет сейчас ведется. Думаю, если рубль продолжит хроническое укрепление, Россия все же вынуждена будет пойти на интервенцию Григорий Баженов экономист

В правительстве ранее заявили, что слишком крепкий рубль создает риски для экономики, в том числе с точки зрения доходов бюджета. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, адекватным может быть курс 70-80 рублей за доллар. Он считает, что рубль должен снизиться до оптимального курса «как можно быстрее». Вице-премьер добавил, что правительству необходимо создать условия для развития, инвестиций и роста производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса.