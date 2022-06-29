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Жители трех городов бросились скупать недвижимость в Крыму

«ДОМУС»: жители Москвы и Петербурга стали лидерами по спросу на жилье в Крыму

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга бросились скупать недвижимость в Крыму — в мае и июне россияне из этих трех городов стали лидерами по спросу на жилье на полуострове. К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости «ДОМУС» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего запросов на приобретение объектов в Крыму, по данным специалистов, поступало из Москвы — доля от столичных клиентов составила 49,86 процента. На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга — на них пришлось 16,24 процента от общего числа обращений. Замкнул тройку лидеров по интересу к недвижимости на полуострове Екатеринбург — от жителей этого города поступило 4,4 процента запросов.

Как отмечают аналитики, меньше всего с мая по июнь приобретением жилья в Крыму интересовались покупатели из Волгограда — доля запросов от россиян из этого города составила 0,89 процента.

Специалисты добавили, что главным трендом этого сезона стал повышенный интерес покупателей к курортному жилью с готовым ремонтом. «Это связано со сложной логистикой и недостатком ассортимента мебели и отделочных материалов. В итоге люди вынужденно минимизируют риски, связанные с этим», — пояснил основатель и руководитель агентства недвижимости «ДОМУС» Геннадий Рудаков.

Эксперт также подчеркнул, что пик цен на объекты курортной и жилой недвижимости прошел и продавцы готовы существенно снижать цены. По словам Рудакова, дисконт может достигать 10-15 процентов от изначальной стоимости при условии быстрого расчета. «Этот тренд связан прежде всего со спецоперацией. С другой стороны, значительные дисконты позволят нынешним приобретателям получить высокий доход после стабилизации политической ситуации», — уточнил специалист.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» назвали Крым лидером по падению цен на частные дома. По данным аналитиков, загородная недвижимость подешевела почти на 20 процентов, до 9,6 миллиона рублей.

Ударная волна
Нина Ташевская
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