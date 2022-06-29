Жители трех городов бросились скупать недвижимость в Крыму

«ДОМУС»: жители Москвы и Петербурга стали лидерами по спросу на жилье в Крыму

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга бросились скупать недвижимость в Крыму — в мае и июне россияне из этих трех городов стали лидерами по спросу на жилье на полуострове. К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости «ДОМУС» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего запросов на приобретение объектов в Крыму, по данным специалистов, поступало из Москвы — доля от столичных клиентов составила 49,86 процента. На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга — на них пришлось 16,24 процента от общего числа обращений. Замкнул тройку лидеров по интересу к недвижимости на полуострове Екатеринбург — от жителей этого города поступило 4,4 процента запросов.

Как отмечают аналитики, меньше всего с мая по июнь приобретением жилья в Крыму интересовались покупатели из Волгограда — доля запросов от россиян из этого города составила 0,89 процента.

Специалисты добавили, что главным трендом этого сезона стал повышенный интерес покупателей к курортному жилью с готовым ремонтом. «Это связано со сложной логистикой и недостатком ассортимента мебели и отделочных материалов. В итоге люди вынужденно минимизируют риски, связанные с этим», — пояснил основатель и руководитель агентства недвижимости «ДОМУС» Геннадий Рудаков.

Эксперт также подчеркнул, что пик цен на объекты курортной и жилой недвижимости прошел и продавцы готовы существенно снижать цены. По словам Рудакова, дисконт может достигать 10-15 процентов от изначальной стоимости при условии быстрого расчета. «Этот тренд связан прежде всего со спецоперацией. С другой стороны, значительные дисконты позволят нынешним приобретателям получить высокий доход после стабилизации политической ситуации», — уточнил специалист.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» назвали Крым лидером по падению цен на частные дома. По данным аналитиков, загородная недвижимость подешевела почти на 20 процентов, до 9,6 миллиона рублей.