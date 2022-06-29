Названы регионы с упавшими в цене домами

«Мир квартир»: сильнее всего цены на частные дома снизились в Крыму и Ульяновской области

Сильнее всего с апреля по июнь частные дома упали в цене в Крыму и Ульяновской области. Регионы с подешевевшим загородным жильем назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По данным специалистов, в России частный дом можно купить в среднем за 5,5 миллиона рублей. При этом подешевел этот тип недвижимости в 61 регионе, а подорожал — в 23. Сильнее всего цены на частные дома снизились в Крыму — почти на 20 процентов, до 9,6 миллиона рублей. Второе место заняла Ульяновская область — там загородное жилье стало дешевле на 17,5 процента и в среднем стоит 3,2 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнула Свердловская область — там дома упали в цене на 17 процентов, до 3,9 миллиона рублей.

Ощутимым снижение стоимости частного жилья оказалось также в Новосибирской (минус 16 процентов), Омской (минус 14,4 процента), Рязанской (минус 14,3 процента), Костромской (минус 14 процентов) областях, Пермском крае (минус 14 процентов), Челябинской (минус 13,8 процента) и Пензенской (минус 13,3 процента) областях. Подешевели дома и в Подмосковье — в среднем на 7,2 процента, до 14,2 миллиона рублей.

По словам аналитиков, дорожали частные дома в основном на Кавказе, в регионах Сибири и Приморья. Так, сильнее всего прибавили в цене коттеджи в Кабардино-Балкарии — они подорожали на 19,4 процента. Вторую строчку по росту стоимости загородного жилья поделили Ингушетия и Магаданская область (по плюс 12 процентов), а третье место заняла Карачаево-Черкесия (плюс 11,9 процента).

Ощутимо дома подорожали также в Ростовской области (плюс 9 процентов), в Еврейской АО (плюс 6,4 процента), в Якутии (плюс 5,3 процента), в Ненецком АО (плюс 5 процентов), в Адыгее (плюс 4,9 процента), в Мурманской области (плюс 4,5 процента).

«Частный дом, загородный дом, дача — не такая необходимая вещь, как квартира, поэтому в условиях кризиса, вызванного последствиями военной спецоперации, люди предпочитают отказаться от таких покупок и выждать. Предложение домов во втором квартале по сравнению с прошлым годом выросло на 28 процентов, спрос упал на 15 процентов», — пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Однако эксперт допустил восстановление спроса на частные дома в ближайшей перспективе — этому могут поспособствовать ограничения на покупку иностранной недвижимости и выезд за рубеж.

Ранее аналитики назвали регионы России с самым доступным жильем. Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — в них семья из двух взрослых и одного ребенка сможет быстрее всего накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров.