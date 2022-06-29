Психиатр рассказала о неожиданной связи между одиночеством и болезнями

Психиатр Читлова рассказала, что одиночество может привести к проблемам с сердцем

Затянувшееся состояние одиночества может привести к проблемам с сердцем и подорвать здоровье организма в целом, считает психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. О неожиданной связи одиночества с физическими болезнями она рассказала в интервью Ura.ru.

По словам психиатра, человек является социальным существом, поэтому постоянно нуждается в общении, чтобы выжить. «Если контактов меньше обычного, организм на биологическом уровне начинает испытывать состояние стресса, которое, затянувшись, может перейти в дистресс», — предупредила она.

Читлова утверждает: когда стрессовые адаптационные механизмы истощаются, человек начинает болеть. «Получается такой психосоматический механизм по принципу "где тонко, там и рвется", в зависимости от того, у кого какие слабые места», — пояснила она. Так, согласно ее опыту, от одиночества может пострадать сердечно-сосудистая система или желудочно-кишечный тракт.

Психиатр сообщила, что изоляция от общения в преклонном возрасте укорачивает жизнь. «Есть исследование, что среди пожилых людей, которые испытывают одиночество, высока склонность к депрессиям, к ухудшению их соматических заболеваний, что снижает качество и продолжительность жизни», — предупредила врач. Читлова заключила, что продолжительное одиночество в любом возрасте приводит к высокому риску заболеть депрессивно-тревожными расстройствами.

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