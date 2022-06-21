Психолог назвал основные причины проблем в любовных отношениях у россиян

Психолог Михаил Лабковский: проблемы с родителями мешают строить гармоничные отношения

Психолог и писатель Михаил Лабковский назвал основные причины проблем в любовных отношениях у россиян. В своем Telegram-канале он объяснил, как проблемы в общении с родителями из детства мешают строить гармоничные отношения и как понять, что любовь давно прошла.

Психолог уверен, что разногласия между влюбленными могут возникнуть по нескольким причинам, начиная от разных взглядов на жизнь и заканчивая детскими травмами. «Тараканы» в голове и странное поведение — первая причина ссор в паре, считает специалист. «У вас с собой не очень сложилась дружба, поэтому вы странно себя ведете в союзе. Например, у вас низкая самооценка, вы считаете, что вас вообще никто не может любить, и вечно проверяете на партнере свою теорию», — предположил Лабковский.

Следующая причина, по мнению психолога, — травматичный опыт из-за взаимоотношений родителей и с родителями. «Головой вы хотите доброго, нежного и любящего, но папа ушел от вас, когда вы были еще ребенком, поэтому вы бессознательно выбираете недоступных», — заметил эксперт. Кроме того, недопонимания с партнером могут возникать по причине разных взглядов на жизнь, подчеркнул он. «Например, вы считаете, что зарабатывать на все должен мужчина. А он считает, что расходы должны быть пополам. Или в вашей картине мира семья — это обязательно дети, а в ее — сначала карьера», — привел примеры разных установок он.

«Бывает и так, что у вас нет никакой эмоциональной заинтересованности в отношениях, другими словами — нет любви», — рассказал Лабковский. В таком случае, по его словам, вместо того, чтобы осознать факт отсутствия чувств, люди устраивают скандалы, чтобы найти «достойный» повод уйти. «Вы хотите, чтобы отношения разрушились сами собой, а не потому, что вы "предатель" или "стерва", бросившие любящего вас человека. И вы специально устраиваете дома ад, чтобы "само рассосалось"», — заключил психолог.

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