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В Уфе выпустили лото с достопримечательностями одного из районов Башкирии

В Уфе выпустили лото с достопримечательностями Чекмагушевского района Башкирии

Фото: Башинформ

Уфимские педагоги и студенты выпустили развивающее лото с достопримечательностями одной из областей Республики Башкортостан. Игра посвящена видам и памятникам Чекмагушевского района, передает «Башинформ».

Отмечается, что игра входит в серию развивающих лото, получивших название «Портрет Башкортостана». Ее разработали доцент БГПУ имени Акмуллы Екатерина Савельева и выпускница 4-го курса направления «Начальное образование» Диана Сабгиянова. Игра была успешно апробирована в школах Чекмагушевского района.

«Цель лото — дать представление о достопримечательностях Чекмагушевского района, развить творческую активность участников игры при обеспечении доступа к играм лиц с нарушениями зрения», — объяснила Савельева. Она добавила, что специально для слабовидящих в игровой набор включили «карточки с рельефно-графическими изображениями, которые можно изучить на ощупь».

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Евгений Шульгин
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