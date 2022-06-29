Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов

TikTok-блогерша Мелисса удивила фанатов вторым подбородком на кадрах без фильтров

Блогерша по имени Мелисса изменилась до неузнаваемости с помощью косметики и удивила фанатов. Свое перевоплощение она запечатлела на камеру и опубликовала в TikTok.

Пользовательница с никнеймом @melissaexotic продемонстрировала обратную сторону безупречных кадров в соцсетях. Девушка предстала перед подписчиками без макияжа, укладки и фильтров, сняв свое лицо с фронтального ракурса. Затем она нанесла косметику и сфотографировала себя, позируя вполоборота.

При этом в первом случае лицо юзерши выглядит полнее, а также заметны второй подбородок и носогубные складки. Во втором, наоборот, видны высокие скулы и ровный тон кожи без изъянов.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более шести миллионов просмотров. Пользователи высказали свое мнение насчет преображения девушки в комментариях. «Я требую мастер-класс!», «Макияж изменил даже форму глаз! Я хочу знать, как ты это делаешь», «Вот почему нельзя никому доверять», — писали они.

Ранее в июне блогерша из Канады Джесси Волк показала лицо с проблемной кожей без косметики и восхитила подписчиков. Девушка предстала перед поклонниками без фильтров и под ярким освещением, которое подчеркнуло покраснения, акне и неровный тон кожи. В соответствующем ролике инфлюэнсер раскрыла свой способ нанесения макияжа.