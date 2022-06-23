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Блогерша показала лицо с акне без макияжа и удивила поклонников

Блогерша Джесси Волк показала лицо без фильтров и макияжа и удивила поклонников

Кадр: @jesthejemini

Блогерша из Канады Джесси Волк показала лицо с проблемной кожей без макияжа и удивила поклонников. Соответствующий ролик был опубликован в ее TikTok-аккаунте.

Свою трансформацию юзерша с никнеймом jesthejemini запечатлела на камеру. Сначала девушка предстала на видео без косметики, фильтров и под ярким освещением, которое подчеркнуло ее особенности. Так, на размещенных кадрах заметны покраснения, акне и неровный тон кожи.

Затем Волк раскрыла свой способ нанесения макияжа, который подразумевает применение корректирующих средств в несколько обильных слоев и контуринг. После проделанных манипуляций юзерша показала финальный результат: благодаря умелому нанесению косметических средств она добилась более очерченного овала лица, визуально уменьшила нос и полностью скрыла воспаления на коже.

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Упомянутый ролик набрал более 3,3 миллиона просмотров и пользователи сети принялись высказываться под постом. «Ты очень талантлива», «Вот бы и мне так научиться!», «Макияж — это сила, конечно», — писали в комментариях.

Ранее в июне блогерша Майя Грэй продемонстрировала воспаленную кожу без фотошопа и восхитила фанатов. Так, девушка сравнила свою внешность на кадрах с применением ретуши и без использования дополнительных инструментов. Инфлюэнсер призналась, что когда-то не могла даже выйти из дома без косметики, боясь издевок на тему ее недуга.

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Полина Гераскина
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