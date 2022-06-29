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Стали известны основные уловки мошенников летом

Глава «Мошеловки» Лазарева: летом мошенники используют уловки, связанные с путешествиями

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В летний сезон мошенники в основном используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями, заявила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, передает Sputnik.

По словам специалиста, преступники охотно пользуются моментами, когда человек бронирует номера в отелях или покупает туры. В таких случаях злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и начать переписку в мессенджерах. Там они просят перевести денежные средства на карту. При этом люди отправляют деньги в никуда. Глава организации призвала не верить слишком привлекательным предложениям.

«Лучше перепроверить актуальность, например, позвонив в объект размещения. Не поддерживайте коммуникацию вне сервиса», — дала она совет.

Еще один способ мошенничества — создание интернет-ресурсов, копирующих сайты известных туроператоров или гостиниц. Чтобы обезопасить себя, необходимо проверять репутацию сайта, читать отзывы. «Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно», — рекомендовала Лазарева.

Кроме того, нельзя пересылать документы в мессенджерах, оставлять реквизиты банковских карт.

Ранее стало известно о новом способе обмана россиян: злоумышленники, предлагающие вложиться в фейковые инвестиционные проекты, начали переводить жертвам деньги на счет. Тем самым, объяснили эксперты, они пытаются повысить доверие к себе, чтобы впоследствии выманить более крупную сумму.

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Марина Совина
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