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Кремль ответил на вопрос о письме отца пленного наемника Путину

Песков: Кремль не получал письма отца приговоренного в ДНР к смертной казни наемника

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Кремле пока не получали письма от отца приговоренного в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни марокканца Брагима Саадуна с обращением к президенту России Владимиру Путину. Так на этот вопрос ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Пока не получали», — ответил представитель Кремля.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в наемничестве и действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя.

Позже ДНР одобрила запрос Марокко на общение с Брагимом, приговоренным к смертной казни за участие в военных действиях на стороне Украины в качестве наемника.

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Сергей Истомин
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