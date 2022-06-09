Воевавших на Украине наемников из Британии и Марокко приговорили к смерти

Воевавших за ВСУ наемников из Великобритании и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Иностранцев признали виновными в том, что они принимали участие в военных действиях на Украине в качестве наемников на стороне Киева, сообщает ТАСС.

Кроме наемничества, британцев и марокканца обвинили в действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР. Все осужденные частично признали свою вину.

Месяц на апелляцию

У иностранцев будет месяц на то, чтобы подать апелляцию. Как сообщил один из адвокатов осужденных Павел Косован, они уже приняли решение оспорить приговор.

Желание всех троих подсудимых — обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни Павел Косован адвокат

Обжаловать решение суда в отношении граждан Великобритании хотят и в Лондоне, об этом заявил заместитель премьер-министра и глава Минюста Соединенного Королевства Доминик Рааб. «Касательно этого случая я не знаю всех деталей, но, конечно, мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все [необходимые в этом случае] жалобы», —заявил он.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, попытки Лондона оспорить казнь британских наемников могут говорить о фактическом признании суверенитета ДНР со стороны Великобритании.

Личности наемников

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер сдались в плен на Украине в середине апреля. Их обнаружили в числе морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложивших оружие в Мариуполе. Военный корреспондент Александр Сладков сфотографировал Аслина и написал, что тот «работает как молох». По его словам, мужчину нашли и вычислили еще в ночь на 13 апреля. Журналист также отметил, что по обе стороны от наемника стояли люди, которые явно привлекали внимание и хотели отвлечь его от британца.

Вскоре пленные британцы обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. В ответ премьер призвал российские власти проявить милосердие по отношению к британским пленным в Мариуполе. Об их обмене он говорить не стал.

Пленный украинский военнослужащий Сергей Старчук поделился несколькими подробностями из биографии британских наемников. Он утверждал, что Аслин и Пиннер имеют боевой опыт в Сирии. Первый, по словам Старчука, не может вернуться в Великобританию — предположительно из-за того, что воевал не в составе британской армии.

Согласно материалам суда ДНР, Пиннер признан террористом на территории Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

Марокканец Саадун Брагим служил в морской пехоте Украины по контракту. В республике иностранец учился на факультете аэродинамических и космических технологий в Киевском политехническом институте (КПИ). По словам марокканца, он очень тяжело пережил момент пленения и испугался. Репортер ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео с допросом Брагима.

Трибунал

Процесс над наемниками, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, не является частью военного трибунала, который он анонсировал ранее.

В середине мая Пушилин заявил, что вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе бойцов ВСУ неизбежно ждет трибунал. Такой запрос, подчеркнул он, есть не только у участников военных действий, но и у «простых людей». Он также отметил, что недостатка в доказательствах преступлений украинских военных нет.

Мариупольский трибунал, по словам главы ДНР, может состояться до конца лета. В ДНР допускают, что в состав судей могут войти и представители европейских стран. Приглашения уже разосланы, и те, кто «не побоится открыто противостоять нацизму, который процветает на территории государства Украина» могут принять участие в трибунале, отметила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

По словам Пушилина, ряд дружественных ДНР стран уже дал согласие на участие. Список государств он не назвал, заявив, что «некоторые из них и так очевидны».