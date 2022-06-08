Песков связал попытки Лондона оспорить казнь наемников с признанием ДНР

Песков: обжалование приговора британским наемникам говорит о легитимности суда ДНР

Попытки Лондона оспорить казнь британских наемников могут говорить о фактическом признании суверенитета Донецкой народной республики (ДНР), считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, может ли намерение Великобритании обжаловать будущий приговор наемникам говорить о признании суверенитета ДНР, легитимности ее следствия и суда.

«Да, так можно ставить вопрос», — ответил он.

Ранее стало известно, что Лондон обжалует возможный смертный приговор, который грозит в ДНР двум британским наемникам за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование и передала в суд дело гражданина Британии Эйдена Аслина, который принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника на стороне Киева. В ведомстве подчеркнули, что с учетом военного времени наемнику грозит высшая мера наказания — смертная казнь.