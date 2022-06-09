Осужденный в ДНР наемник оказался признан террористом в Великобритании

Осужденный в ДНР наемник Пиннер оказался признан террористом в Великобритании

Британский наемник Шон Пиннер, ранее воевавший на стороне Украины и приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), оказался признан террористом в Великобритании. Об этом говорится в приговоре суда, передает ТАСС.

Там утверждается, что 48-летний Пиннер находился в розыске в Великобритании «за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии». «В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях», — отмечается в тексте приговора.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Адвокаты осужденных планируют обжаловать приговор.