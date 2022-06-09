Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Осужденный в ДНР наемник оказался признан террористом в Великобритании

Осужденный в ДНР наемник Пиннер оказался признан террористом в Великобритании

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Британский наемник Шон Пиннер, ранее воевавший на стороне Украины и приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), оказался признан террористом в Великобритании. Об этом говорится в приговоре суда, передает ТАСС.

Там утверждается, что 48-летний Пиннер находился в розыске в Великобритании «за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии». «В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях», — отмечается в тексте приговора.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Адвокаты осужденных планируют обжаловать приговор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Москве обнаружили бомбу возле станции метро «Парк Победы»
Бродячие собаки загрызли оленей, ламу и альпаку в российском зоопарке
МИД Британии осудил смертный приговор британским наемникам в ДНР
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Россиянам назвали стоимость полного ремонта с мебелью
Фрагмент сердца напечатали на 3D-принтере
Психолог перечислила правила настоящей дружбы
Зеленский ввел санкции против российских министров
Известный режиссер назвала главное отличие москвичей от жителей других городов
Стало известно о возможном закрытии сети «Карусель»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.