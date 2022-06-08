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Сдавшийся британский наемник признал себя виновным в суде ДНР

Британец Шон Пиннер в суде ДНР признал себя виновным в действиях по захвату власти

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Британский наемник Шон Пиннер в суде Донецкой народной республики (ДНР) признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, пишет RT в Telegram-канале.

6 июня Шону Пиннеру и другому британскому наемнику Эндрю Хиллу были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела. При это глава республики Денис Пушилин подчеркнул, что суд над этими наемниками не является частью военного трибунала.

Шон Пиннер сдался в плен в Мариуполе вместе с другим британцем Эйденом Аслином. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии. Они просили британского премьера Бориса Джонсона помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука.

Варвара Кошечкина
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