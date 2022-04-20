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Джонсон призвал отнестись с милосердием к британским пленным в Мариуполе

Премьер Британии Джонсон призвал Россию к милосердию по отношению к пленным в Мариуполе

Фото: Martyn Wheatley / globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти проявить милосердие по отношению к британским пленным в Мариуполе, но при этом не стал говорить об их возможном обмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — сказал он, выступая перед депутатами палаты общин. Джонсон отметил, что пленные были военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не наемниками. Вместе с тем британский премьер подчеркнул, что власти выступают против того, чтобы британцы отправлялись на Украину для участия в боевых действиях.

18 апреля двое пленных британцев — Шон Пиннер и Эйден Эслинпопросили Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине. Пиннер заявил, что, если британский премьер правда заботится о согражданах, он окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, член палаты лордов Питер Рикеттс заявил о проблеме правительства Великобритании из-за попавших в плен британцев. По его словам, предложение обменять их на Медведчука стало серьезной дилеммой для Лондона.

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Алина Гончарова
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