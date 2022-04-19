В Британии рассказали о проблеме правительства из-за попавших в плен военных

Член Палаты лордов Рикеттс назвал попавших в Донбассе в плен британцев проблемой властей

Член Палаты лордов Питер Рикеттс заявил о проблеме правительства Великобритании из-за попавших в плен в Донбассе британцев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

По его словам, британским гражданам настоятельно не рекомендовали ездить на Украину, и власти предупреждали, что не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию. Член Палаты лордов отметил, что теперь попавшие в плен британцы и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука стали серьезной дилеммой для Лондона.

Помимо этого, Рикеттс добавил, что заявление, с которым выступили попавшие в плен британцы, могло быть сделано под давлением, а Россия использует возможность, чтобы вынудить власти Великобритании оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского. При этом он резюмировал, что окончательное решение по данному вопросу остается за президентом Украины.

Ранее двое пленных британцев попросили премьер-министра своей страны Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине. «Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену на Медведчука», — попросил пленный британец.

