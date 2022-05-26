Пушилин заявил о желании других стран участвовать в трибунале в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о желании других стран участвовать в трибунале над ВСУ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о желании других стран принять участие в трибунале над военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, трибунал должен быть максимально открыт и прозрачен, чтобы «ни у кого не осталось никаких сомнений в его проведении». «Поэтому мы будем приглашать абсолютно всех, в том числе и представителей западных стран. А включатся они в этот процесс или не включатся, это уже принимать им решения», — сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что ряд дружественных стран уже предварительно дал согласие на участие в трибунале. При этом список государств Пушилин оглашать не стал, заявив, что «некоторые из них и так очевидны». Он пообещал сделать информацию публичной после того, как будет прописан устав международного трибунала.

Ранее Пушилин допустил, что в первую очередь может быть проведен мариупольский трибунал. По его словам, это может произойти до конца лета.

В Москве поприветствовали разработку устава трибунала для вышедших с завода «Азовсталь» украинских военных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что «преступления не останутся безнаказанными».