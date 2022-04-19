Появилось видео допроса пленного из Марокко на Украине

Российские военные взяли в плен служившего в морской пехоте Украины марокканца

Российские военные взяли в плен гражданина Марокко, который участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с его допросом появилось в Telegram-канале репортера ВГТРК Александра Сладкова.

Корреспондент рассказал, что пленного зовут Брагим Садун. Марокканец служит в морской пехоте Украины по контракту. В Киеве иностранец учился на факультете аэродинамических и космических технологий в Киевском политехническом институте (КПИ). По словам Сладкова, марокканца привели в наручниках и с мешком на голове.

Бадун рассказал, что тяжело пережил момент пленения, испугался. По его словам, самое страшное — осознавать, что в паре метров от тебя находится твой противник, которого ты раньше видел только через бинокль.

Ранее семья плененного британского военнослужащего Шонна Пиннера, попросившего обменять его на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине, выступила с обращением и понадеялась, что Шонна освободят как можно скорее.