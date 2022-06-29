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Российские туристы начали скупать лекарства в Турции

TourDom: россияне скупают в Турции пропавшие из-за западных санкций в России лекарства

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Отечественные путешественники, отправившиеся на отдых в Турцию, начали скупать лекарства в местных аптеках. Об этом пишет портал TourDom.

Как уточняет источник портала, из-за введенных в отношении России западных санкций многие препараты пропали из отечественных аптек, а на большинство лекарств, которые остались в ассортименте, заметно увеличилась цена. «В Турции, как сообщают очевидцы, "фарму" покупать можно и нужно, так как качество выше, стоимость ниже, а многие рецептурные средства продают свободно», — сообщают авторы материала.

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Например, антигистаминный препарат «Эриус» в Турции сейчас можно купить за 150 рублей, в то время как в Москве цена составляет около 650 рублей. Капли «Зиртек» туристы покупают по 92 рубля, когда в России они стоят от 250 рублей. Таблетки от астмы «Сингуляр» в республике продаются за 234 рубля, в России — за 1,8 тысячи рублей. «Если вы принимаете дорогие препараты на постоянной основе, везите их из Турции. Экономия будет в 10 раз», — приводит слова отдыхающих издание.

При этом путешественников предупредили, что в документах Федеральной таможенной службы нет четкого указания на то, сколько медицинских препаратов для личного пользования можно ввозить на территорию России. «На практике, увидев подозрительно много коробок с лекарствами, таможенники могут предположить, что вы везете их на продажу, — отметили авторы материала. — В таком случае у вас потребуют медицинские документы, подтверждающие, что препараты назначены именно вам для долговременного приема».

Ранее российский блогер Антон Соколов раскрыл способ бесплатно забронировать качественный отель в Стамбуле. Он рассказал, что возможность отдохнуть «на халяву» есть у пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, которые приобрели билеты с длительной пересадкой в Стамбуле (от 20 часов).

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Валентина Процкова
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